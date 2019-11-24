قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، إن طائرات تركية "مسيرة" دون طيار، استهدفت مخيم عين عيسى، وعدة قرى بالمنطقة شمال مدينة الرقة، اليوم، بعد انسحاب الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة خلال الساعات الماضية من جميع المواقع التي تقدمت إليها على مشارف عين عيسى.

ونقلت قناة "العربية الحدث" عن "المرصد " قوله إن القوات الموالية لتركيا انسحبت من مخيم عين عيسى، وصيدا، والمعلك ومواقع أخرى في المنطقة كانت قد سيطرت عليها أمس السبت.

وأضاف المرصد أن نجاح المفاوضات بين الجانبين الروسي والتركي، سرع وتيرة العمليات، حيث جرت أمس مفاوضات بين الروس والأتراك لسحب عناصر الفصائل الموالية لتركيا ما يعرف بـ"الجيش الوطني" إلى مسافة 2 كلم شمال قرى صيدا والمعلك.

كان الاتفاق بين روسيا وتركيا ينص على انسحاب الفصائل الموالية لتركيا من بعض القرى حتى منطقة رأس العين، وكذلك الانسحاب من الطريق الدولي وانتشار القوات السورية، في تلك المناطق.