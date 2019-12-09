"التضامن": الموافقة على مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة

عقد مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات، اجتماعه الأخير لعام 2019، برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم، الموافقة على تنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة زينب، بهدف التأهيل المجتمعي للمنطقة من خلال تنفيذ مكونات تثقيفية وتعليمية تضمن جذب الشباب وتدريبهم على المهارات اللازمة لسوق العمل، وإطلاق فعاليات ثقافية متنوعة بالتعاون مع مؤسسة "اسمعونا".

ووافق المجلس على التوسع في برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل وتخصيص الموارد اللازمة لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة، إضافة إلى الموافقة على تمويل وتجهيز دار الملاحظة في القليوبية من أجل إقامة مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى موافقة المجلس على منح إعانات< لرفع كفاءة دار فاقدي الرعاية "المشردين" بالسويس، ودراسة تمويل وتشغيل برنامج التعامل مع الكبار بلا مأوى "المشردين" بخلاف التوسع في مشروع الأطفال بلا مأوى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.