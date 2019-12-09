ارتفاع حصيلة ضحايا بركان "وايت أيلاند" بنيوزيلندا لـ5 قتلى

أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت أيلاند" إلى 5 قتلى، ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن نائب مفوض الشرطة النيوزيلندية جون تيمز قوله، "إنه عقب ثورة البركان تم إنقاذ 23 شخصا، إلا أنّ 5 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة، بينما يعاني الـ18 الآخرون من حروق وجروح متفاوتة الخطورة".

وتعتقد الشرطة أنّه مازال هناك 10 أشخاص على الأقل على الجزيرة، ما ينذر بإمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا.

يذكر أنّ جزيرة "وايت أيلاند" غير مأهولة بالسكان، لكن يتم زيارتها بانتظام من قبل مجموعات صغيرة من السياح، فيما تعتقد الشرطة أنّ نحو 50 شخصا كانوا بالجزيرة وقت ثورة البركان.