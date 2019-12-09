القبض على 5 داعشيين في الموصل بالعراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم، القبض على 5 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بمدينة الموصل شمال العراق.

وذكرت في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية أنّ فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين، ألقى القبض على 5 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في مناطق وأحياء البكر والزهراء والقدس والنهضة في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

وأضافت الداخلية العراقية أنّ أحد الإرهابيين كان يعمل في ما يسمى بالشرعية، والآخر كان يعمل في ما يسمى بالحسبة، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.