وقعت مصر وألمانيا، اليوم، منحة مشروع ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي، بقيمة 36 مليون جنيه.

وقعت المنحة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور سيريل چان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، بحضور الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن.

يهدف المشروع إلى المساعدة في تحسين النظم التنظيمية المتعلقة بضمان الجودة للمنتجات الزراعية وصولا إلى حصادها، وتأسيس منصة للحوار بين الخبراء تركز على ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي بالنسبة للأغذية المصرية ذات المنشأ النباتي، تحت مظلة مشروع للتعاون الثنائي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية وبين الوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المنحة تأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، واستكمال للاتفاقيات الإطارية الأخيرة بين البلدين، موضحة أن هذه الاتفاقية لها بعد كبير فى دعم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.4 مليار دولار، في ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.

وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموي بين مصر والمانيا والذى وصل إلى 2 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن، أن هذا الاتفاق ستعطى دعم سيؤثر ايجابا على تدريب العاملين فى قطاع الزراعة بداية من الفلاح وحتى المستهلك المصري، الذى سيحصل على سلعة امنة، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 25 مليون شخص من العاملين فى القطاع الزراعي.

وقدمت الشكر للوزيرة على جهودها فى دعم قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن هذا المشروع مكمل لمشروعات سابقة للوزارة معنية بالصحة الحيوانية، وتضمن نجاح عملية الزراعة وتحقيق الامن الغذائى للمواطنين.

وقال الدكتور سيريل چان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة: “لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا"، مشيرا إلى أن هذا المشروع من المشروعات المهمة بين مصر والمانيا فى قطاع الزراعة.

وأشاد السفير الألماني لدى القاهرة، بتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا علي العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.