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السعودية تلغي شرط تخصيص مدخل للعائلات في المطاعم

السعودية تلغي شرط تخصيص مدخل للعائلات في المطاعم

بوساطة واشنطن.. تسلسل زمني لتطور مفاوضات سد النهضة

بوساطة واشنطن.. تسلسل زمني لتطور مفاوضات سد النهضة

الرقابة الإدارية: دربنا 9 آلاف مصري على مكافحة الفساد

الرقابة الإدارية: دربنا 9 آلاف مصري على مكافحة الفساد

صندوق دعم مشروعات الجمعيات يوافق على تنفيذ مشروعات تنمية

صندوق دعم مشروعات الجمعيات يوافق على تنفيذ مشروعات تنمية

"ضبطني مع عشيقي في عربية".. اعترافات قاتلة زوجها على كوبري بنها

"ضبطني مع عشيقي في عربية".. اعترافات قاتلة زوجها على كوبري بنها

اليوم.. اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجة بالرياض

اليوم.. اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجة بالرياض

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المحافظون الجدد: "إحنا جايين نخدم المواطن"

المحافظون الجدد: "إحنا جايين نخدم المواطن"

الشمس تتعامد على قدس أقداس الدير البحري بالأقصر

الشمس تتعامد على قدس أقداس الدير البحري بالأقصر

الطلاب الوافدون.. مصر تحتضن الباحثين عن العلم

الطلاب الوافدون.. مصر تحتضن الباحثين عن العلم

معلومات يجب أن تعرفها عن التعامل مع بلع اللسان

معلومات يجب أن تعرفها عن التعامل مع بلع اللسان

سعرها يصل لـ400 ألف جنيه.. لوحات سيارات مميزة في مزاد الداخلية

سعرها يصل لـ400 ألف جنيه.. لوحات سيارات مميزة في مزاد الداخلية

توقعات طقس الـ72 ساعة.. أمطار غدا ورياح مثيرة للأتربة الثلاثاء

توقعات طقس الـ72 ساعة.. أمطار غدا ورياح مثيرة للأتربة الثلاثاء

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