الرقابة الإدارية: دربنا 9 آلاف مصري على مكافحة الفساد

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يواكب 9 ديسمبر من كل عام، وتأتي تلك المناسبة لاختيار الجمعية العامة 9 ديسمبر سنويا كيوم دولي لمكافحة الفساد، لإذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الذي رصد جهود مصر في مكافحة الفساد، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه في العام الماضي، بإطلاق وتفعيل نشاط الأكاديمية، وقدّم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية المعنية بمكافحة الفساد.

ولفتت إلى أنّ الأكاديمية بدأت نشاطها التدريبي منذ شهر سبتمبر 2018، وعقدت 288 برنامجا تدريبيا في الأنشطة التدريبية المختلفة، بينها نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، ونظم الحوكمة، والمراجعة والتدقيق الداخلي وغيرها من البرامج التخصصية.

وأضافت الهيئة أنّه تم تدريب 9000 فرد من مختلف قطاعات الدولة على مكافحة الفساد، وتدريب عدد من جهات تنفيذ القانون المختلفة كأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، والبرلمان والخارجية والعاملين بالسفارات العربية لجمهورية مصر العربية، وحصل 83 دارسا على درجة الماجستير في مجالات القانون وإدارة الاعمال، و22 دارسا على درجة الدكتوراه، من خلال التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي مجال تدريب الدول الأفريقية، أكدت الهيئة تدريب 164 متدربا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتدريب 357 من الضباط الأفارقة على التعريف بالفساد وسبل الوقاية منه بالتنسيق والتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة.

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أنّ 5538 زائرا سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، للتدريب على برنامج نشر قيم النزاهة والشفافية، واجتاز البرنامج 3549 متدربا.

وفي مجال التعاون الدولي للتعريف بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، استقبلت الأكاديمية العديد من الوفود والزيارات الخارجية للدول الأجنبية والعربية وممثلي بعض الكيانات الدولية، إذ بلغ عدد زوار الأكاديمية، نحو 153 زائرا.