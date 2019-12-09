قدّم رئيس برلمان جنوب السودان أنتوني لينو ماكانا، استقالته، بعد أنّ هدّد نواب بعزله لعرقلته جهودا لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، اليوم.

واتهم نواب، رئيس برلمان جنوب السودان، بعدم تقديم تقارير التدقيق العام، ومكافحة الفساد للبرلمان، وعرقلة جهود النواب لاستدعاء وزراء لاستجوابهم.

"ماكانا" يواجه اتهامات بالموافقة على قرض 400 مليون دولار من بنك دون عرضه على البرلمان

ويواجه ماكانا، اتهامات بالموافقة على قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" دون عرضه على البرلمان كما ينص القانون، في إجراء قدمه النواب الذين طالبوا باستقالته.

وقال "ماكانا" في تصريحات أذاعتها محطة راديو جنوب السودان: "السبب وراء تقديمي استقالتي هو عمل ينم عن احترام عميق ومخلص لقيادتكم (للحزب الحاكم) ولطلبكم مني القيام بذلك".