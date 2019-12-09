لقيت، اليوم، ربة منزل مصرعها في إحدى قرى مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، بعد تناولها قرص غلة سام في ظروف غامضة، وجرى نقلها للمستشفى العام ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مديري إدارة البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول ربة منزل مصابة بأعراض التسمم من إعياء وقيء مستمر وارتفاع في درجة الحرارة، وتبين أنها تناولت أقراص الغلة السام ولفظت أنفاسها أثناء محاولة إسعافها.

تبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة ملوي أن ربة المنزل المتوفية تدعى "ن-ف" 28 عاما، وتناولت أقراص الغلة السامة في ظروف غامضة.

وتكثف أجهزة البحث من تحقيقاتها وتحرياتها لكشف غموض الواقعة وقامت باستدعاء زوج ربة المنزل وأسرتها والاستماع لأقوالهم وحرر عن الواقعة المحضر اللازم وعُرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.