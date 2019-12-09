أجرى أطباء مستشفى بيلا المركزي في محافظة كفرالشيخ، جراحة بتر ساق وساعد لطالب تعرض للسقوط أسفل عجلات القطار بيلا – كفرالشيخ، بمحطة قطار بيلا، وجرى إخطار الشرطة.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من نقطة محطة شرطة بيلا، يفيد بسقوط طالب "كارم محمود حليم" 16 عاما مقيم بقرية سنباره التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، إثر سقوطه من القطار وإصابته بإصابات بالغة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مستشفى بيلا المركزي، ووجه اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بعمل التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث، عقب تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.