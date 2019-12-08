ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض علي طالبين بالثانوية العامة، بعد أن أحدثا شروخًا بزجاج قطار شبين، أثناء توقفه بمحطة عرب المحاجر بمدينة الخانكة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

جاء ذلك أثناء فض مشاجرة بين عدد (4 طلاب بالمرحلة الثانوية) داخل قطار فرعي (شبين/ 23 يوليو)، حال توقف القطار على رصيف محطة عرب المحاجر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بسبب خلافات داخل المدرسة تطورت بالقطار.

نزل الطلاب على شريط السكة الحديد، وتراشقوا بالحجارة دون إصابات، نتج عن ذلك شرخ بزجاج جرار القطار، دون تعطل حركة سير القطار، وأمكن ضبط طالبين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى ضبط الآخرين.