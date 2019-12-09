دخل الجنود الروس، اليوم، لأول مرة منذ وصولهم الأراضي السورية، إلى مدينة الرقة التي كانت لعدة سنوات عاصمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الضابط في المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة فلاديمير فارنافسكي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن البنية التحتية في الرقة دُمرت بالكامل بفعل الغارات الأمريكية وغارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال عملية السيطرة عليها قبل نحو عامين.

وأضاف فارنافسكي، أن آلاف المدنيين أصبحوا ضحايا للهجمات الجوية والقصف المدفعي العشوائي الأمريكي على مدينتهم، مبينا أن المدينة لم تكمل بعد أعمال إزالة الأنقاض وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة".

ولفت إلى أن العسكريين الروس وزعوا ألفي سلة من المواد الغذائية على السكان المحليين، كما باشر الأطباء العسكريون الروس بتقديم المساعدات الطبية والصحية لجميع المحتاجين إليها في المدينة.

واستولى إرهابيو "داعش" على مدينة الرقة عام 2013، وهذا ما اضطر ما لا يقل عن 250 ألف شخص للفرار من هناك.

وبعد مرور عام، أعلن هذا التنظيم الإرهابي أن المدينة صارت عاصمة له، وبذلك تحولت بالفعل إلى معقل للمتشددين، وجرى تحرير المدينة على أيدي قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في أكتوبر 2017.