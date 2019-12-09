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كربلاء تغلق أبوابها وجسور بغداد في قبضة المحتجين

كربلاء تغلق أبوابها وجسور بغداد في قبضة المحتجين

بيان عاجل يتهم وزير التموين بإهانة المواطنين.. وعبدالعال: نرفض الإساءة

بيان عاجل يتهم وزير التموين بإهانة المواطنين.. وعبدالعال: نرفض الإساءة

استرداد كفالات بنكية قيمتها 768 ألف جنيه لـ48 مصريا في لبنان خلال شهر

استرداد كفالات بنكية قيمتها 768 ألف جنيه لـ48 مصريا في لبنان خلال شهر

20 ديسمبر.. إعلان اسم ملكة جمال العالم من شرم الشيخ

20 ديسمبر.. إعلان اسم ملكة جمال العالم من شرم الشيخ

وزير البترول يستعرض نشاط "بريتش بتروليم" مع رئيسها الجديد

وزير البترول يستعرض نشاط "بريتش بتروليم" مع رئيسها الجديد

"نهرا" تعلن عرض "أوبرا مصر الطريق" في باريس 19 ديسمبر

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الشمس تتعامد على قدس أقداس الدير البحري بالأقصر

الشمس تتعامد على قدس أقداس الدير البحري بالأقصر

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