قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إنّه لا مساس بحدود مصر سواء كانت البرية أو البحرية أو الجوية.

وأضاف تعقيبا على البيان العاجل الذي ألقاه النائب مصطفى بكري في الجلسة العامة اليوم بشأن توقيع تركيا وفؤاد السراج مذكرة تفاهم، تمثل خروجا عن اتفاق الصخيرات 2018: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يهدد مصالحنا، وستقف مصر قيادة وشعبا وحكومة ضد أي تهديد، ولن نقبل أي عبث في حدودنا الغربية".

واستطرد: "نقف مع البرلمان الليبي عقيلة صالح، ونرحب به دوما مساندين له ولجيش ليبيا الذي يخوض معارك ضد الإرهاب، وكل من تراوده لحظات للعبث بالحدود البحرية أو البرية أو البحرية لمصر، فعليه أن يراجع نفسه لأننا لن نقبل أو نسمح بأي عبث بحدودنا، وسنقف ضد المهاترات أو التصرفات التي يكون الدافع لها لحظات جنون عند البعض"؟

وكان النائب مصطفى بكري حذر من خطورة المذكرة، وقال في الجلسة العامة إنّ الأمر يمثل خطرا على مصر لعدم وجود حدود بحرية بين الدولتين، ومخالفة قانون البحار 1982، وانطلاقا من رؤية قانونية يجب ألا نعترف كمصر بسفير السراج في مصر، بل بالحكومة التي عينها مجلس النواب الليبي الشرعي".