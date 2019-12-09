20 ديسمبر.. إعلان اسم ملكة جمال العالم من شرم الشيخ

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إنّ مدينة شرم الشيخ ستستضيف الدورة الـ48 لمسابقة ملكات جمال الكون، في الفترة من 6 حتى 20 ديسمبر الحالي.

وأضاف الشاعر في تصريحات صحفية أنّ المسابقة يشارك بها ملكات جمال 84 دولة، وإقامة المسابقة مهم للغاية للسياحة المصرية بشكل عام ولمدينة شرم الشيخ بصورة خاصة، إذ إنّ المسابقة يتابعها مئات الملايين حول العالم، وعشرات الملايين من المتابعين للمتسابقات على حساباتهم الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلا عما تنشره المتسابقات من صور لهن خلال رحلاتهن المختلفة بشرم الشيخ، ما يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية ولمدينة شرم الشيخ، ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر وشرم الشيخ.

ولفت إلى أنّ موعد إقامة المسابقة يأتي في توقيت بالغ الأهمية من حيث عودة السياحة الإنجليزية لشرم الشيخ ، وتوقعات بقرب عودة السياحة الروسية، ما يساهم في عودة شرم الشيخ لسابق عهدها، موضحا أنّه سيتم إعلان اسم ملكة جمال العالم والوصيفتين يوم 20 ديسمبر الحالي.

ووجّه الشاعر الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لدعمه جهود استضافة شرم الشيخ للمسابقة بعد منافسة مع عدة مدن أخرى، موضحا أنّ محافظ جنوب سيناء وجّه أجهزة المحافظة بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح المسابقة وتنظيم عدة برامج سياحية للمتسابقات، لإظهار الإمكانيات السياحية الفريدة لجنوب سيناء.