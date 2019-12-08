أعلنت مؤسسة "روتس أونلاين" المتخصصة بمتابعة صناعة الطيران وحركة الملاحة، أن مطار شرم الشيخ الدولي سجل أسرع معدل نمو في أفريقيا لعام 2019، وحصل مطار الغردقة على المركز الثالث نموًا في أعداد الركاب، والذي يعكس مدى ثقة المسافرين من مختلف أنحاء العالم في المطارات المصرية.

وأوضحت المؤسسة ارتفاع الحجوزات إلى مطار شرم الشيخ الذي يعد ثالث أكثر المطارات المصرية نشاطًا، من 1.16 مليون مقعد في 2018 إلى 1.49 مليون مقعد في 2019، بنسبة نمو 28.9%.

كما زادت أعداد الركاب القادمين إلى مطار الغردقة بنسبة 11.9٪ عن العام الماضي، وتحقق معدل ارتفاع تدفق المسافرين إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بفضل خطة وزارة الطيران المدني بإنشاء العديد من المطارات، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة جميع المطارات المصرية وتطوير المنظومة الأمنية بشكل كامل، والتى ظهرت نتائجها بشكل سريع من خلال ازدياد أعداد الركاب القادمين إلى جمهورية مصر العربية.

وعلى جانب آخر، هنأ الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني جميع العاملين بقطاع الطيران على هذه النتائج الكبيرة والتي ظهرت بفضل جهود العاملين داخل منظومة الطيران المدني.