أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم.

وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك، أكد الحادث، قائلاً: "يجري التحقيق في ملابسات الحادث، وسنشارك المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب".

وأوضح مصدر في الإقليم، أن "إرهابيا صدم بسيارة محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي"، وخلصت المعلومات الأولية إلى مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن، بالإضافة إلى الانتحاري، كما فقد اثنان من رجال الأمن عقب الانفجار.

وأشار المصدر، إلى أن نقطة التفتيش المستهدفة يديرها الجيش الوطني الأفغاني، وجرى تدميرها بسبب قوة الانفجار، مضيفا أنه جرى تطويق المنطقة بعد الهجوم كإجراء وقائي.