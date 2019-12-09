لقي شاب مصرعه، وأصيب 5 آخرون في حادثين سير، اليوم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير، بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم (4585 و د ا) بأخرى نقل، قبل نفق سنور، اتجاه قبلي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "عصام ماهر محمد محمد" 21 سنة، طالب، مقيم قرية شريف باشا، مركز بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية، للتصريح بدفن جثة المتوفي.

كما أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة إسلام التابعة لقرية اهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 4 سيارات تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المصابين هم منال فتحي هاشم 45 سنة، ومقيمة بقرية قاى، مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيمن، وخضره سعيد حجاج، 55 سنة، ومقيمة بقرية النويره، مصابة بكدمات شديدة بالظهر، ولويس فانوس يوسف، 61 سنة، مصاب بجروح وكدمات بالجسم، ونوال ديمائيل فام 60 سنة، مصابة بجروح وسحجات، وهاجر مصطفى علي، 20 سنة، طالبة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز أهناسيا المدينة.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.