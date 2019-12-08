أنقذ الأمن الإداري بجامعة بني سويف طالبا من الانتحار بعد قيامه بقطع شريان يده داخل المدينة الجامعية التابعة لجامعة بني سويف، منذ قليل.

وحاول طالب بكلية الألسن بجامعة بني سويف يدعى "عبد الرحمن.ا.ع" على الانتحار داخل المدينة الجامعية قبل أن يتدخل عدد من زملائه والأمن الإداري بالجامعة لإنقاذه ومنعه من الانتحار، حيث تبين إصابته في اليد اليسرى وتم إسعافه على الفور وجارٍ نقله إلى المستشفى الجامعي واستدعاء ولي أمره.

من جانبه، قال مصدر بجامعة بني سويف، إن الأمن الإداري بالجامعة تدخل بمعاونة الطلاب لإنقاذ حياة الطالب، حيث لاحظ زملاؤه كتابته منشورا له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بإقدامه على الانتحار، وقاموا بإبلاغ الأمن الإداري الذي تدخل في الوقت المناسب، وتابع أنه جارٍ التواصل مع أسرة الطالب واستدعائهم.