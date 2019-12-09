دعا مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينج، اليوم، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات نشطة من أجل جلب مرتكبي الجرائم في سوريا إلى العدالة.

ووصف دينج، في تصريحات بمناسبة اليوم الدولي لتخليد ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم المرتكبة بحق المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى من قبل إرهابيي تنظيم داعش" في سوريا بأنها من أفظع الجرائم التي راقبها مكتبه، قائلا: "إن تلك الجرائم اُرتكبت بتجاهل كامل للكرامة والحياة الإنسانية".

وأشار مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية -حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إلى أن مكتبه سبق أن طالب بإحالة مرتكبي مثل هذه الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.