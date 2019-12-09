كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن العديد من المخالفات، في الفترة من الأولى من ديسمبر 2018 وحتى اليوم، ما ساهم في تحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وذلك تلبية لمطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

وفي مجالات ضبط القضايا الجنائية والأغذية الفاسدة، أحالت الهيئة 720 قضية جنائية متنوعة للنيابات المختلفة، و143 قضية أخرى للتحقيق من خلال المسؤولين بالدولة، فضلا عن مواجهة انحراف 2849 موظف عام من خلال فحص الموضوعات، وضبط أغذية فاسدة بكمية 1400 طن.

وأوضحت الهيئة في بيان عنها اليوم أنّه تم تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، حيث حققت الهيئة عائدا ماديا للدولة بلغ 3.4 مليار جنيه، فضلا عن تحقيق وفر مادي بنحو 5.99 مليار جنيه، ومعاونة بعض الجهات الحكومية في استرداد حقوق للدولة بلغت 1.17 مليار جنيه كمستحقات للدولة.

أما في مجال الرقابة المانعة، فبيّنت هيئة الرقابة الإدارية أنّه تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 349 موقعا، وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 410.2 مليون جنيه.

وفي مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، أوضحت الهيئة أنّها استجابت لـ2246 مطلبا لقطاعات الدولة المختلفة، وراجعت موقف 10266 موظف عمومي مرشح لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت في حل مشكلات وشكاوى 493 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.