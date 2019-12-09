أعلنت إيران، انفتاحها على تبادل مزيد من السجناء مع الولايات المتحدة رغم تأكيدها خلال اليومين الماضيين أن تبادل الأسرى لم يأت نتيجة مفاوضات مع عدوتها واشنطن.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر إلى ايران لقيامها بـ"مفاوضات منصفة جدا" بعد تبادل السجناء الذي تم تنظيمه في سويسرا.

وأفرج السبت عن مسعود سليماني العالم الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2018، وعن شيوي وانج الأمريكي المولود في الصين والمسجون في ايران منذ 2016.

إلا أن الحكومة الإيرانية نفت أن يكون تبادل السجناء نتيجة أية مفاوضات بين البلدين اللتين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980.

وصرح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي للتلفزيون الرسمي "لقد كانت هذه مجرد عملية تبادل، ونحن مستعدون للتحرك بشأن عمليات التبادل، ولكن لم تجر أية مفاوضات".

وأضاف أن "المفاوضات أو أي نوع من المحادثات" لا يمكن أن يتم إلا "عبر اطار 5+1 وبعد أن توقف أمريكا العقوبات والإرهاب الاقتصادي".

ومجموعة 5+1 مؤلفة من الدول التي توصلت الى اتفاق نووي مع إيران في 2015 وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي واعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وشيوي وانج طالب دكتوراه في التاريخ في جامعة برنستون الأمريكية، كان يجري أبحاثا حول سلالة القاجار في إيران حيث تم اعتقاله في أغسطس 2016.

أما سليماني فهو أستاذ وباحث في مجال الخلايا الجذعية في جامعة "تربيت مدرس" وتوجه للولايات المتحدة في 22 أكتوبر 2018، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.

والإثنين قال المتحدث ربيعي، إن عملية التبادل جاءت رغم الرفض الأمريكي للعرض الذي قدمته طهران لواشنطن العام الماضي لتبادل جميع السجناء.

وأكد أنه قبل أشهر قليلة تلقت إيران رسالة من "مسؤول أمريكي سابق" جاء فيها أن الأمريكيين على استعداد للتبادل.

ويبدو أن ربيعي يشير إلى رجل الكونجرس الأمريكي السابق جيم سلاتري والذي اتصل بالإيرانيين نيابة عن محامي عائلة وانج، بحسب ما ذكرت مجلة "نيويوركر".

وقالت المجلة في تقريرها، إنه كان من المتوقع ترحيل سليماني بعد اعترافه بالتهم الموجهة اليه في إطار اتفاق رتبه سلاتري مع محامي سليماني، ونقلت عن مسؤول من الإدارة الأمريكية أنه "وفي خطوة مفاجئة، اسقطت وزارة العدل جميع التهم عن سليماني" قبل إجراء عملية التبادل.