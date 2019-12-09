أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أنه استجابة لمطالب مواطني الوادي الجديد التي جرى عرضها خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع محافظ الإقليم وأعضاء مجلس النواب، فقد جرى تكليف وزارتي الإسكان والنقل بتدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ طريق دائري حول الداخلة على مرحلة واحدة بدلًا من مرحلتين وذلك خلال العام المالي الحالي.

وقال المحافظ، إنه جرت الموافقة على دراسة قانونية اعتبار المحافظة، محافظة حدودية وإمكانية تطبيق بدل الجذب للمواطنين على مراحل. وأضاف المحافظ، أنه جرى تكليف وزارة الإسكان لعرض خطة مشروعات الصرف الصحي على مستوى المحافظة لتدبير الاعتمادات اللازمة لتوصيل الصرف الصحي لأكبر عدد من القرى وإصلاح وصيانة الشبكات والمحطات.