ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، تقريرا بشأن زيارتها الأخيرة لمحافظة الدقهلية، للوقوف على المشكلات التي يعاني منها قطاع الزراعة والري بالمحافظة.

واستعرض الحصري ملاحظات اللجنة بشأن الزيارة، ومنها مطالبة شركة الدلتا للأسمدة بتخفيض نسبة توريد حصة الأسمدة الموردة إلى البنك الزراعي لحين تحسين الأوضاع في الشركة، وتحرير سعر السماد للقضاء على السوق السوداء.

وتضمنت الملاحظات عدم إصدار عقود نهائية لحائزي أراضي الجمعيات لمساحات 29 ألف فدان تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمنطقة حفير شهاب الدين، واستغلال الشركة الموقف لتحصيل الرسوم أكثر من مرة لنقل الحيازات، أيضا تضمنت عدم صرف مقررات الأسمدة لبعض الأراضي الناتجة عن تخفيف بعض المساحات في بحيرة المنزلة، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي.

وطالبت اللجنة دراسة زيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، واستخدام تقاوي ذات إنتاجية عالية وتحسين السلالات من محصول بنجر السكر/ وتوفير التمويل اللازم لانشاء محطة صرف جديدة بمنطقة قلابشو وزيان، وسرعة تدبيش ما تبقى من ترعة 15 مايو، والمطالبة برفع غرامات الأرز عن الزراع الملتزمين بمناطق زراعته.

وتوصلت اللجنة إلى اتفاق مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالتزامها بتحرير عقود للمنتفعين بمنطقة حفير شهاب الذين سددوا الثمن كاملا، عقب قيام المزارع بتقديم ما يفيد السداد والرفع المساحي.

وأكد النائب هشام الحصري أن تلك المشكلة كان يعاني منها المزارعون على مدار الـ50 عاما الماضية، حيث كانت تتسبب لهم في عدم الاستقرار، مؤكدا أن حل تلك الأزمة حق من حقوق المزارعين بتلك المنطقة تأهر كثيرا.

وأضاف أن اللجنة ستعقد جلسات خاصة لمناقشة موضوع تحرير سعر الأسمدة، وكذلك موضوع سعر بنجر السكر وقصب السكر، خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، بمقترح لحل أزمة غرامات الأرز لخصم 50% من قيمة الغرامات، حال التزام المزارع بالسداد في مهلة 6 أشهر.