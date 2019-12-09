اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول مُتابعة الموقف التنفيذي الخاص بعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها، وأبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، وتنمية الكوادر البشرية، إضافة للإجراءات المُتبعة حاليا لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة.

ووجّه الرئيس بمواصلة إنجاز المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، خاصةً من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الهيئة وحوكمة إدارتها وتعظيم الموارد الذاتية، ما يساهم في زيادة حركة السفن، وأخذا في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية الإقليمية والدولية، التي تستدعي إعداد الدراسات الدورية اللازمة لرصد انعكاساتها.

وتابع المتحدث الرسمي أنّ الفريق أسامة ربيع استعرض خلال الاجتماع محاور تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، عن طريق التحديث الشامل لمحطات الإرشاد ومراكز الحركة بطول مجرى القناة، وتزويدها بأحدث الوسائل العلمية لتصوير ورصد الحركة على مدار الساعة، وجهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، من خلال منظومة متكاملة للإصلاح وإدارة الأصول والمشروعات وتطوير الأعمال وتنمية رأس المال، لا سيما في ظل أهمية تلك الشركات في تقديم الدعم الفني وصيانة الوحدات البحرية، مع عرض ما تم في هذا الصدد من حلول سواء بدمج أو إعادة هيكلة بعض الشركات.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة في التوجه نحو التحول الرقمي وإنشاء مركز البيانات والربط الإليكتروني بين الجهات التابعة لها، والذي سيتم إطلاقه رسميا في يناير 2020، فضلا عن مستجدات التعاون الفني للهيئة مع الشركات الأجنبية والهيئات العالمية المناظرة، ومجمل النشاط الملاحي للهيئة خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر من العام الحالي، إذ شهدت أرقامها تحسنا عن ذات الفترة خلال العام الماضي، من حيث أعداد السفن والبالغة 4982 سفينة، وإجمالي الحمولة الصافية للبضائع ومقدارها 313.9 مليون طن، والعائد بالدولار والذي بلغ مليار و497 مليون دولار.