أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق "جمال عبد الناصر ومتفرعاته، مدينه قباء، عمارات الفاروقية، قطاع الأمن المركزي، تقسيم عمر ابن الخطاب، مساكن الضباط، أطلس 3، مساكن النيل، وبعض مناطق توسعات النهضة الجديدة "، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 1000مم القادم من محطة العبور بطريق بلبيس .

وأعربت الشركة فى بيانها عن أسفها عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، مؤكده أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة .

وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .