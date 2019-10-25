القاهرة تنفي تعطيل الدراسة غدا في المدارس التي تعمل السبت

نفت محافظة القاهرة ما تردد حول تعطيل الدراسة غدًا في القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت في بيان لها، الجمعة، أن الدراسة مستمرة في مواعيدها دون أى تغير حتى الآن.

يذكر أن مدارس القاهرة تحصل على إجازة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عدا بعض المدارس، وراعى بيان المحافظة التوضيح لأولياء أمور الطلاب في المدارس التي تعمل السبت بأن غدا يوم دراسي عادي، لمنع التباس الأمر عليهم بسبب ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشهد مصر موجة من الطقس السيئ منذ الثلاثاء الماضي وتستمر حتى غد السبت، تصاحبها أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على بعض المحافظات وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية. وتسبب الطقس السيئ في سقوط عدد من الضحايا، لعل أبرزها الصعق بالكهرباء بسبب مياه الأمطار.