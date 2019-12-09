قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خصوصًا أبراج ومحاولات الكهرباء، من عناصر ما تسمى "كتائب حلوان"، لجلسة 16 ديسمبرالجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.