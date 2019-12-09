أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 157 من العاملين بالصحة والمحليات والتعليم، للتحقيق، بسبب الغياب وترك العمل بدون إذن.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية نفذها شعلان، على مستشفى كفرالزيات العام لمتابعة انتظام العمل وتقديم الرعاية والخدمات الصحية، ورصد غياب بدون إذن وترك عمل لـ 104 أطباء وممرضين وإداريين من قوة العاملين بالمستشفى.

وبالمرور على مدرسة التجارة المشتركة تبين وجود سجل الحضور والانصراف مفتوح وعدم تواجد 13 بدون إذن من العاملين بالمدرسة، وبمدرسة الصنايع بنات رصد عدم وجود 17 من العاملين بالمدرسة.

كما تبين عدم تواجد 11 من العاملين بمدرسة الحديثة الاعدادية وتركهم العمل بدون إذن، وبالمرور على جهاز النظافة التابع لمجلس المدينة تبين عدم تواجد 12 موظفا من العاملين بالجهاز، فأحالهم للتحقيق.