تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، مركز طب أسرة سيف الدين داخل أقسام المركز المختلفة، وتابعت مدى انضباط العاملين بالمركز من خلال متابعة سجلات الحضور والانصراف والنوبتجيات، والذي تبين أثناء المرور انصراف 3 أطباء عن العمل قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وبدون أذن مسبق.

كما استمعت عوض للعديد من شكاوى مواطني القرية الخاصة برصف الطرق وإتمام أعمال رد الشىء لأصله، وزيادة إمكانيات الوحدة الصحية لخدمة أهالي القرية، وهنا وجهت المحافظ تعليماتها لرئيس مركز ومدينة الزرقا العقيد فادي يوسف، للارتقاء بمستوى نظافة القرية ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسة وكذلك المتابعة المتواصلة لمدى الانضباط الإداري للعاملين داخل مركز طب الأسرة.