سقطت أمطار متوسطة مصحوبة برياح على مناطق عدة في محافظة دمياط، اليوم، بينما انتظمت حركة الملاحة البحرية في ميناء دمياط.

وأفاد عصام البراوي، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، بتوقف أسطول الصيد عن العمل، اليوم، بسببب النوة التي بدأت تزامنا مع الرياح، بينما بلغ ارتفاع الموج نحو متر ونصف.

واستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.

بذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 27 سفينة، وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 10456 طن فوسفات، و1246 طن كوارتز، و2600 طن مولاس، و1700 طن زيت، و2800 كسب صويا، و15000 طن ملح.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10176 طن قمح، و978 طن خشب، و9641 طن حديد، و2755 طن مولاس،‎ بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 383 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 225 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 614 حاوية مكافئة.