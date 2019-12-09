أكد الدكتورعصام شعت، أمين عام الإدارة المحلية، على دور وحدات الإدارة المحلية، في تنمية المجتمعات المحلية، اقتصاديا واجتماعيًا، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى دور وزارة التنمية المحلية، في تنفيذ الخطة التنموية للدولة، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

كما استعرض الدكتور عصام شعت، خلال ورشة عمل المحافظين الجدد، التى نظمتها وزارة التنمية المحلية، مراحل تطور نظام الإدارة المحلية، وركائز النظام، ونظم إدارة المجتمعات العمرانية والتطور التشريعي للإدارة المحلية، واختصاصات مجلس المحافظين، والمجلس التنفيذي للمحافظة.

كما تم استعراض الهيكل التنظيمي لنظام الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن عدد المدن يبلغ 228 على مستوى جميع المحافظات، كما يبلغ عدد الأحياء 91 حيا، والمراكز ١٨٨ مركزًا، فيما بلغ عدد القرى 3732 قرية، وعدد العزب والنجوع 29380، إضافة إلى 654 تجمعات سكنية.