ورشة التنمية المحلية: 2050 فرصة استثمارية لمشروعات صناعية بالمحافظات

اختتمت فعاليات اليوم الأول لورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد.

وشهدت فعاليات اليوم الأول، عقد جلسة عن خريطة المناطق الصناعية تحدث فيها اللواء ناصر أحمد، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتناولت الجلسة إجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات صناعية عليها.

وقال مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، إن هناك نحو 2050 فرصة استثمارية متاحة على مستوى الجمهورية باجمالي ٦ ملايين متر مربع، منها 1498 فرصة استثمارية في المدن الجديدة، و517 فرصة استثمارية تحت ولاية المحافظات، و42 فرصة تتبع الجهاز التنفيذي للصناعات الصغيرة.

واستعرض اللواء ناصر أحمد، الإجراءات الخاصة بالخريطة الاستثمارية وما جرى من خلالها فيما يخص حصر المناطق الصناعية في جميع المحافظات طبقاً لنظم المعلومات الجغرافية لإعداد بطاقة وصف لكل منطقة لوضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وأيضا بطاقة وصف لكافة الفرص الاستثمارية الصناعية المعدة للطرح.