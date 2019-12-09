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مهلة تقاسم السلطة تنتهي الأربعاء.. 2 مارس انتخابات البرلمان الإسرائيلي

مهلة تقاسم السلطة تنتهي الأربعاء.. 2 مارس انتخابات البرلمان الإسرائيلي

بعد اجتماع رئيسها بوزير البترول.. تعرف على أبرز أعمال "BP" في مصر

بعد اجتماع رئيسها بوزير البترول.. تعرف على أبرز أعمال "BP" في مصر

تجديد حبس عامل متهم بمحاولة الاعتداء على تلميذة داخل مدرسة بالشرقية

تجديد حبس عامل متهم بمحاولة الاعتداء على تلميذة داخل مدرسة بالشرقية

وكيل "تعليم كفر الشيخ" تشدد على متابعة المدارس وفتح المكتبات أمام الطلاب

وكيل "تعليم كفر الشيخ" تشدد على متابعة المدارس وفتح المكتبات أمام الطلاب

إدارة بنها التعليمية تبحث آخر استعدادات امتحانات أولى ثانوي

إدارة بنها التعليمية تبحث آخر استعدادات امتحانات أولى ثانوي

"حديث المساء" يعرض تقريرا حول مؤتمر "إدارة المستشفيات والرعاية الصحية"

"حديث المساء" يعرض تقريرا حول مؤتمر "إدارة المستشفيات والرعاية الصحية"

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