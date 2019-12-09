قالت الدكتورة منال الغندور، السكرتير العام المساعد لمحافظ الدقهلية، إن الملاهي التي وقعت بها الحادثة الخاصة بالطلاب كانت غير مرخصة: "جبنا مدير الإدارة التعليمية والمدرسة وكل الأطراف المشتركة في الموضوع، والأولاد كانوا بيلعبوا في لعبة هوائية واتفرغ الهواء منها في لحظات وبسبب تكدسهم وقعوا على بعضيهم".

وأضافت "الغندور" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه لا يوجد إصابات خطيرة بين الطلاب: "13 بنت روحوا بيوتهم مع أهاليهم واللي فيها خدش بسيط كان بسبب سقوطها على زميلتها"، موضحة أن الطالبة ميار محمد هي من تعاني باشتباه في كسر بعضلة الفخذ.

وأكدت أن الملاهي غير مرخصة وليس بها أي وسائل للحماية المدنية أو طفاية حريق أو أسعافات أولية: "طلعنا قرار فورا بتشميع الملاهي وفي 10 دقايق كنا نفذنا القرار"، مشيرا إلى أنه جرى إحالة المدرسين وإدارة المدرسة التي نظمت تلك الرحلة للطلاب للنيابة.

وتابعت: "الإجراءات القانونية اتاخدت تجاه صاحب الملاهي، وبعد ما جت الواقعة دي كان لازم يتاخد قرار فوري وإغلاقها، وأي منشأة مخالفة في المحافظة هتتقفل إذا كانت مش مطابقة للشروط".