تجديد حبس عامل متهم بمحاولة الاعتداء على تلميذة داخل مدرسة بالشرقية

قررت نيابة بلبيس تجديد حبس العامل المتهم بمحاولة الاعتداء على تلميذة داخل مدرسة ابتدائية تابعة للإدارة التعليمية في بلبيس 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرر إيقاف العامل المتهم بمحاولة الاعتداء على تلميذة داخل مدرسة في بلبيس 3 أشهر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وقال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية لـ "الوطن" إن المديرية فتحت تحقيق في الواقعة، موضحا أنه جرى إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية وبعد الانتهاء من التحقيقات التي ستجريها المديرية والنيابة العامة سيجرى الاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من أسرة " ش ج ح " 8 سنوات تلميذة بمدرسة الكواكبي الابتدائية التابعة للإدارة التلعيمية بمركز بلبيس باتهام "عادل ر ح" 35 عاما مقيم بقرية شبرا النخلة بمحاولة الاعتداء جنسيا عليها داخل المدرسة.

والقت قوة من ضباط مباحث المركز القبض على المتهم وجرى إحالته إلى نيابة بلبيس التي تولت التحقيق.