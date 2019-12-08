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حمادة هلال ومي سليم يحييان حفل تنصيب "اتحاد طلاب المنصورة"

حمادة هلال ومي سليم يحييان حفل تنصيب "اتحاد طلاب المنصورة"

بعد خضوعه لعملية جراحية.. علاء الشربيني يعود للقاهرة الأسبوع المقبل

بعد خضوعه لعملية جراحية.. علاء الشربيني يعود للقاهرة الأسبوع المقبل

بنك مصر ينتظر موافقة "المركزي السعودي" لافتتاح فرع جديد بالمملكة

بنك مصر ينتظر موافقة "المركزي السعودي" لافتتاح فرع جديد بالمملكة

محامي الطفلة جنة: الجدة بكامل وعيها وسأطلب توجيه القتل العمد لها

محامي الطفلة جنة: الجدة بكامل وعيها وسأطلب توجيه القتل العمد لها

البنك الأهلي: "الإصلاح الاقتصادي" في مصر من أنجح البرامج بالعالم

البنك الأهلي: "الإصلاح الاقتصادي" في مصر من أنجح البرامج بالعالم

التعليم العالي: قرار جمهوري بتعيين "سالم" نائبا لرئيس جامعة بورسعيد

التعليم العالي: قرار جمهوري بتعيين "سالم" نائبا لرئيس جامعة بورسعيد

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أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

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مش محتاج حاجة من حد.. سيد مصطفى يكشف لـ"الوطن" عن مرضه ومصدر دخله

بالطين والخشب.. "قلوب الإنسانية" في شرم الشيخ قبل منتدى الشباب

بالطين والخشب.. "قلوب الإنسانية" في شرم الشيخ قبل منتدى الشباب

في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

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