قررت نيابة منيا القمح اليوم الأحد، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل ابنه شقيقه بـ30 طعنة بعد اكتشافها علاقته غير الشرعية بإحدى السيدات.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بتلقي المركز بلاغا بالعثور على (ن. م. ح.- 15 عاما) داخل منزل أسرتها بقرية كفر عبدالله عزيزة، التابعة للمركز، جثة هامدة إثر إصابتها بعدة طعنات بمختلف أنحاء جسدها.

انتقلت قوة من مركز الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الفتاة مصابة بعدة طعنات بالرقبة وأنحاء متفرقة بالجسد وبلغت عدد الطعنات نحو 30 طعنة كما تبين أن نوافذ المنزل لا يوجد بها أي كسور أو تهشيم.

وبسؤال والدة المجني عليها أفادت أن ابنتها لم تلتحق بالمدرسة بسبب تعثرها في نطق الكلمات إلا أنها كاملة القوى العقلية والجسدية، مضيفة أن زوجها يعمل في إحدى الدول خارج مصر وتقيم هي وأبنائها في المنزل وأثناء توجهها برفقة ابنتها الأخرى "طالبة بالمرحلة الثانوية" إلى أحد الأسواق لشراء احتياجات المنزل من خضار وفاكهة وبمجرد عودتهما إلى المنزل وجدت ابنتها "المجني عليها" جثة هامدة مسجاه على الأرض وغارقة في دمائها.

وجرى تشكيل فريق بحث وتوصلت الجهود إلى أن "ح م" عم المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، حيث يقيم بشقة بالطابق الذي يعلو شقتهم وشاهدت المجني عليها امرأة تربطه بها علاقة غير شرعية وهي تغادر شقته وخشية لافتضاح أمره وإبلاغ الفتاة الأسرة عما رأته تخلص منها بقتلها.

وجرى ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.