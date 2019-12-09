قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية إنّ هناك فرص لسقوط الأمطار مستمرة على مدار الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تمتد على القاهرة.

وأعلن مركز التنبؤ بالفيضان عبر الصفحة الرسمية له خريطة سقوط الأمطار الـ48 ساعة المقبلة، كالتالي:

الثلاثاء 10 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وقد تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة.

الأربعاء 11 ديسمبر

سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

ووفق موقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية متوقع أن يسود غدًا الثلاثاء ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على الأنحاء كافة نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويتوقع أن يسود طقس دافئ على السواحل الشرقية الأربعاء، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.