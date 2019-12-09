عاجل.. وفاة المخرج سمير سيف إثر أزمة قلبية

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ"الوطن"، إن المخرج سمير سيف، توفي منذ قليل، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

والمخرج سمير سيف واحد من كبار مخرجين السينما المصرية تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من كبار النجوم وحققت أفلامه نجاحا كبيرا، ووصلت أعماله الفنية لنحو 200 عمل فني تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية.

ولد "سيف" في 23 أكتوبر من عام 1947، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز ليجرى تعيينه بالمعهد، وعمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام.