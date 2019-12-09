مدير أمن دمياط: تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الفترة المقبلة

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، اللواء إسماعيل حسين، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن بدمياط، وذلك لبحث عددا من الملفات الأمنية بالمحافظة.

حيث أكدت المحافظ التنسيق المستمر بين المحافظة والمديرية لتحقيق الاستقرار على أرض المحافظة و تأمين المنشآت، وكذلك تكثيف الحملات المرورية بالشوارع لضبط حركة السيارات وتوفير السيولة المرورية اللازمة للشوارع.

وأكد مدير الأمن أن جهاز الشرطة بصدد زيادة عدد حملات إزالة التعديات من أملاك الدولة والزراعات، وإزالة الإشغالات من الطرق، ومواجهة الخارجين عن القانون.

يأتي ذلك في إطار تكاتف الأجهزة لفرض القانون ودعم المواطنين وترسيخ قيم حقوق الإنسان والاهتمام كرامة المواطن.