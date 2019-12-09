باشرت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية تحقيقاتها مع فتاة، اليوم، ألقت طفلها فى القمامة ما تسبب فى مصرعه بعد أن نهشت الكلاب جسده، على خلفية نجاح مباحث مركز ميت غمر، فى كشف غموض العثور على جثة الطفل، منهوش الأحشاء ولم يتبقّ منه سوى رأسه وذراعيه وجزء من الصدر، فى أحد أكوام القمامة.

وقال مصدر أمنى إن اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية «كفر سرنجا»، بالعثور على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة بمنطقة جسر النيل تنهشها الكلاب، وقاموا بإبعاد الكلاب عنها وتغطيتها بقماشة وتراب لحين حضور قوات الشرطة.

التحريات: المتهمة تخلصت منه خوفاً من افتضاح علاقتها المحرمة

وانتقل ضباط المباحث، برئاسة الرائد أحمد فريد، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر نحو أسبوع، ولم يتبقّ منها سوى الرأس والذراعين وأجزاء من الصدر فقط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر، ولأهمية الواقعة وجّه مدير الأمن إلى تشكيل فرق بحث بإشراف مدير المباحث، لكشف غموض الحادث، وتوصل فريق البحث إلى أن الرضيع ضحية علاقة محرمة بين كل من «ن.ر»، 18 سنة، حاصلة على دبلوم، و«م.س»، 25 سنة، وبتقنين الإجراءات، تمكنت مباحث المركز من ضبط الأم، واعترفت بالواقعة، مقررة أنها بعد إنجابها للطفل، اتفقت مع الشاب على التخلص منه، وألقياه فى مكان العثور عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.