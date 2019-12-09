قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن مبادرات البنك الأخيرة لدعم الصناعة بـ100 مليار جنيه، إلى جانب إسقاط فوائد تراكمية بـ31 مليار جنيه عن 5184 مصنعاً متعثراً، ستؤدى إلى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 16.5% إلى 24% بعد 6 أشهر.

وأضاف «نجم» فى مؤتمر صحفى، اليوم، أنه لا يمكن للاقتصادات أن تتقدّم إلا بتطوير ودعم الصناعة المحلية، موضحاً أن تلك المبادرات مجرد بداية، لأن الهدف دعم القطاع الحيوى الذى يعد بمثابة وقود النمو، وتوفير فرص العمل، وتوقع أن تصل صادرات مصر إلى 200 مليار دولار بحلول 2030.

وأوضح «نجم» أن الميزان التجارى فى مصر يعانى فجوة كبيرة، ولن نستطيع القضاء عليها إلا بتطوير الصناعة، مؤكداً أن زيادة الصادرات بقيمة مليار دولار تسهم فى دعم الخزانة العامة بقيمة 4 مليارات جنيه، وتخلق 206 آلاف وظيفة.

وأشار «نجم» إلى أن المبادرة الخاصة بالتمويل العقارى للطبقة المتوسطة بإجمالى 50 مليار جنيه، جاءت بعد تأكيد وزارة المالية استمرارها فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، مؤكداً أن الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية 280 ألف جنيه، لذا فكرنا فى مبادرة جديدة لتستفيد منها الشرائح الأخرى بفائدة 10% متناقصة، ويبلغ أجل الأقساط 20 عاماً.

وأكد أن المبادرة موجّهة إلى الوحدات السكنية كاملة التشطيب، حتى لا يتم تسقيع الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن محددات تلك المبادرة ألا تزيد مساحة الوحدة على 150 متراً مربعاً، وأن تكون كاملة التشطيب، وأجل التمويل 20 عاماً، وألا يكون قد استفاد من برامج الإسكان الاجتماعى، ولا يزيد سعر الوحدة على 2.25 مليون جنيه كحد أقصى، على أن يكون دخل الأسرة حتى 50 ألف جنيه شهرياً، والفرد 40 ألف جنيه، وأن يكون الحد الأدنى للدخل أعلى من 5.7 ألف.