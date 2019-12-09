وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتنسيق مع مسؤولي حماية الشواطئ بسرعة الانتهاء من رفع وتوزيع البلوكات الخرسانية الحاجبة لرؤية الكورنيش أمام مجمع المحاكم بالمنشية، بما لا يعيق الرؤية الكاملة للبحر.

وحذر "الشريف"، خلال جولته التفقدية لمنطقة مجمع المحاكم بالمنشية، اليوم، من المساس بكورنيش الإسكندرية وحجب رؤية البحر، معقبًا "كورنيش الإسكندرية خط أحمر".

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أصدرت بيانًا أكدت فيه أن السبب من وجود الكتل الخرسانية وتنفيذ هذا المشروع بطول 850 متر؛ أمام مجمع المحاكم بالمنشية؛ لتأثر سور كورنيش المدينة بظاهرة النحر بفعل مياه البحر والتي تتسبب في تآكل الأحجار، موضحة أنه يهدف إلى حماية السور التاريخي؛ والذي شرع الخديو إسماعيل في بنائه عام 1882 من أحجار الميمونايت الصلبة.

وتعود الواقعة عندما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لتشوينات البلوكات والحجارة الخاصة بهيئة حماية الشواطىء بمنطقة المنشية، وأمام مجمع المحاكم، معبرين عن ضيقهم، وساخرين من علوها تحت مسمى "حائط السد المنيع لحماية الإسكندرانية من الأشرار"، فيما استاء البعض الآخر من حجب رؤية البحر.