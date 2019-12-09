تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، مساء اليوم، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية، بحي غرب، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين.

تلقى اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، اليوم، إخطارا من غرفة عمليات الحي، يفيد باندلاع حريق بشقة حارة السلطنة أمام قهوة الفلاح.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز، وبرفقتهم إدارة الحماية المدنية ومسؤولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اندلاع حريق بشقة بالطابق الخامس، بحارة السلطنة أمام قهوة الفلاح بعقار رقم 47 و49 السلطنة أرضي؛ إضافة إلى 11 طابق علوي.

وأسفر الحريق عن إصابة 5 من الأهالي، وجرى نقلهم إلى مستشفى رأس التين ومستشفى الأميرية الجامعي ومستشفى الجمهورية.

حرر محضر بالواقعة رقم 5900 لسنة 2019 إداري؛ وجاري عرضه على النيابة المختصة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.