قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: «أنا أحب إسرائيل»، مشيداً بقراراته المتعلقة بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال، ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب، علاوة على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورى المحتل.

وأضاف «ترامب»، فى كلمة أمام مؤتمر المجلس الإسرائيلى الأمريكى المنعقد فى ولاية فلوريدا اليوم: «يقولون إن أصعب ما يمكن تحقيقه هو السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وإذا لم يتمكن جاريد كوشنر من تحقيق ذلك، فذلك يعنى أنه حقاً مستحيل».

وتابع «ترامب» أنه أول رئيس أمريكى ينتقل من الأقوال إلى الأفعال فى هذه المسائل، وأضاف أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تعرضت لكثير من الضرر إبان إدارة «أوباما»، واستطرد: «العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة اليوم أقوى من أى وقت مضى، ولم يكن لإسرائيل صديق أفضل فى البيت الأبيض من دونالد ترامب».

وفى قطاع غزة، تجمّع متظاهرون أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مطالبين بدفع رواتب الفلسطينيين لإصلاح الأضرار التى لحقت بمنازلهم خلال العدوان الإسرائيلى على غزة عام 2014، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن إجراءات وقرارات «ترامب» ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تهدف إلى تدمير مبدأ الدولتين، وإسقاط ملف اللاجئين. وأكد «عريقات»، خلال لقائه وفداً أمريكياً من أصول لاتينية، وجوب إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود 1967.