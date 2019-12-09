قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه بفضل الله سيكون العائد من قناة السويس هذا العام 6.3 مليار دولار، زيادة عن عام 2018 الذي بلغت إيرادتها فيه 5.6 مليار دولار، حيث مر في القناة 18.800 سفينة العام الحالي.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، أن إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته السياسية بسرعة حفر القناة الجديدة وتخفيض المدة من ثلاث سنوات حتى عام واحد جاء بسبب ارتفاع التكاليف التي أخذت اتجاها تصاعديا، وبالتالي كان من الضروري الإسراع في عملية الحفر، موضحًا أن قناة السويس كان تصنيفها العالمي يتراجع ومع حفر القناة الجديدة عاد التصنيف العالمي للمجرى الملاحي يأخذ منحنى تصاعديا.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن مصر لم تتأثر بالحروب التجارية الجارية الآن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لم تتأثر بتراجع نمو التجارة العالمي ولا تذبذبات منطقة اليورو، مشيرا إلى أن خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي ساهم في تراجع التأثيرات العالمية على المجري الملاحي.