نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات المخرج سمير سيف، الذى غيبه الموت، مساء اليوم، عن عمر يناهز 72 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة،

وقالت الوزيرة في بيان، إن الراحل كان معلما للأجيال، وتتلمذ على يديه الكثير من المبدعين فى عالم الإخراج، مضيفة أن هذا الفن، فقد أحد قاماته العظيمة فى مصر والوطن العربى.

وأكدت "عبدالدايم"، أن الراحل ترك علامة بارزة على الشاشة الفضية، مشيرة إلى البصمات المميزة التى تركها فى عالم الإخراج السينمائى والتليفزيونى، ونجاحه في تناول الكثير من القضايا الانسانية والمجتمعية، مضيفة أن أعماله شكلت جزء مهم من ملامح الفن السابع باعتبارها نماذج إبداعية خالدة ستظل محفوره في ذاكرة الوطن .

"عبدالدايم": السينما المصرية والعربية فقدت صاحب النماذج الإبداعية الخالدة

يشار إلى أن المخرج الراحل سمير سيف، أحد أهم مخرجى السينما المصرية والعربية، كان يشغل منصب رئيس المهرجان القومي للسينما، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز، وجرى تعيينه بالمعهد، عمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام.

قدم أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم منها "المشبوه"، "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، مع النجم الكبير عادل إمام، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى، فى فيلم "معالى الوزير"، مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".