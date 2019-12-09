شهد حفل ختام فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة، تفوُّق العروض المسرحية المصرية والأردنية، حيث كان لهما نصيب الأسد بحصد جوائز المهرجان.

وأقيم حفل الختام أمس بمكتبة الإسكندرية، وقدمه كل من الفنان فتحى عبدالوهاب والفنان أحمد السعدنى، بحضور الدكتور أشرف زكى، مؤسس المهرجان ورئيس أكاديمية الفنون، والدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان.

وسلمت الفنانة سميرة محسن، رئيس لجنة التحكيم، جائزة أفضل عرض مسرحى، التى حصدها العرض المسرحى «الوحوش الزجاجية» للمخرج يوسف الأسدى، بينما قام باقى أعضاء لجنة التحكيم بتقديم الجوائز الأخرى خلال حفل الختام.

وحصل العرض المسرحى «الوحوش الزجاجية» أيضاً على جائزتين، الأولى جائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة ريم المصرى وسلمها الجائزة الفنان السورى جمال سليمان، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان وحصلت عليها الفنانة شريهان الشاذلى وسلمها الجائزة الفنان إياد نصار، كما حاز على جائزة أفضل ديكور مروان السيد، وحصل مصطفى منصور على جائزة أفضل تأليف موسيقى عن العرض نفسه.

وقدمت الفنانة لقاء الخميسى جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المسرحى «هناء» من إخراج ضياء حجازى من المغرب، وسلم المخرج محمد سامى جائزة أفضل ممثل دور أول للفنان جوزيف عقيقى من لبنان عن مشاركته بالعرض المسرحى «الديكتاتور»، وسلم أيضاً جائزة أفضل تصميم رقصات التى حصدها عرض «جبر الخواطر» للمخرج محمد الكلزة لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

كما حصل عرض «موشكا» من سلطنة عمان على جائزة أفضل إضاءة، وحصلت على جائزة أفضل تصميم أزياء حصة العباد عن عرض «الخروج إلى الحياة» من الكويت، بينما حصل على جائزة أفضل إعداد موسيقى عرض «جبر الخواطر»، وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان إلى الفنان حسن السيد عن مشاركته بالعرض المسرحى «أصحاب السعادة» لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس. وسلمت د. عزة القصابى جوائز النصوص، وحصلت على جائزة أفضل نص معد دلال فياض عن عرض «بر» من الأردن، بينما حصل على جائزة أفضل نص مؤلف محمد الكلزة عن عرض «جبر الخواطر» وقدم د. فهد السليم جائزة أفضل إخراج لدلال فياض عن عرض «بر» من الأردن.

يُذكر أن المهرجان شاركت به 7 دول بـ10 عروض مسرحية، وهى مسرحية «بر» من الجامعة الأردنية، ومسرحية «هناء» من الكلية المتعددة التخصصات فى الرشيدية المغربية، ومسرحية «العاصفة» من جامعة الملك عبدالعزيز السعودية، ومسرحية «الخروج إلى الحياة» من المعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت، ومسرحية «موشكا» من كلية العلوم التطبيقية بصلالة العمانية، ومسرحية «الدكتاتور» من لبنان، أما العروض المسرحية التى شاركت بها مصر بالمهرجان فهى أربعة عروض مسرحية: «أصحاب السعادة» من جامعة عين شمس، ومسرحية «الوحوش الزجاجية» من المعهد العالى للفنون المسرحية، ومسرحية «إصابات شنيعة» من الجامعة الأمريكية، ومسرحية «جبر الخواطر» من المعهد العالى للفنون المسرحية.