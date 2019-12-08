بدأ، منذ قليل، توافد نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور الحفل الختامي للدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، والتي استمرت فعالياتها على مدار الأسبوع الماضي.

تضمنت قائمة الفنانين الذين حضروا للختام، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، د. سميرة محسن، د. علاء عبد العزيز رئيس المهرجان، المخرج محمد سامي، فتحي عبد الوهاب، أحمد السعدني، السوري جمال سليمان، الأردنيان إياد نصار ومنذر رياحنة، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لقاء الخميسي، د. انجي البستاوي. يتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية، بجانب إعلان الجوائز.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة حملت دورته الأولى اسم الفنان جلال الشرقاوى، وأقيمت فعالياته تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس هذه الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. إنجي البستاوي.