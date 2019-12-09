رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ينعى سمير سيف: فقدنا أخا وصديقا

نعى الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بقطاع الصندوق، الفنان الكبير المخرج الراحل سمير سيف، الذى وافته المنية قبل قليل.

وقال عبد الوهاب، في بيان، إنه أثناء رئاسته للمهرجان القومى للسينما المصرية منذ عام 2013 كان أخا كبيرا لجميع العاملين بالصندوق، وأضاف أننا فقدنا أخا وصديقا وأحد أهم المخرجين فى تاريخ السينما المصرية، الذى أثرى السينما بعدد كبير من الأفلام المهمة مثل "المشبوه"، و"النمر والأنثى"، و"شمس الزناتى"، و"سوق المتعة"، و"معالى الوزير"، و"غريب فى بيتى"، و"آخر الرجال المحترمين" لعدد من كبار الفنانين. رحم الله الفنان الكبير والهم اسرته و تلامذته ومحبينه الصبر والسلوان".

يذكر أن المخرج سمير سيف قد فارق الحياة مساء اليوم عن عمر ناهز ٧٢ عاما إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة.