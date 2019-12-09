قالت المخرجه كاملة أبوذكري، إنها قد تتدخل أحيانا برأيها، في بعض سيناريوهات الأفلام، منعا لإعادة تصوير اللقطات، لمرات عديدة: "أنا صعب ألاقي فكرة تعجبني أو ممثل لدور معين، وصعبة في تحضيري قبل العمل".

وأضافت "أبو ذكري"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "DMC"، أنها دائمًا تحضر قبل التصوير، بزيارة أماكن التصوير، وقراءة السيناريو لمرات عدة: "كل أماكن التصوير لازم اشوفها بعناية، وأقعد مع الممثلين، واشتغل معاهم كتير، قبل ما يدخلوا يتصوروا"، موضحة أن المخرج والسيناريست دائما ما يتخلا عن اسمائهم ولا يهتمون سوى بالعمل أثناء التحضير لأي عمل: "أحنا مين مش مهم بس العمل هو اللي مهم".

وأكدت أن تحضيرها الطويل قبل أي عمل درامي، يعود لما كان يقوم به المخرج الكبير عاطف الطيب: "أنا ملحقتهوش كتير واشتغلت معاه فيلمين بس وكنت تدريب، وحظى أني شوفته وقابلته وشوفت ازاي بيتعامل مع الممثلين، والنص اللي بيخرجه، هو أكتر حد أثر فيا في حياتي"، مشيره إلى أنه هو الملهم الأساسي والرئيسي لها، في مسيرتها الإخراجية: "مات بدري بس ساب لينا تاريخ كبير وأفلام كثيرة وكان مصري بيحب بلده وفارس بالنسبة ليا واتأثرت بيه جدا".