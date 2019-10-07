حضور كبير شهده عرض الفيلم المصري "الكيلو 64" ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

وعقب العرض أقيمت جلسة نقاشية مع الجمهور أدارها الناقد محمد نبيل في حضور مخرج الفيلم أمير الشناوي، والذي تحدث خلالها عن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير العمل، كونه تجربة شخصية وعائلية جدًا، كما تطرق إلى استمرار تصويره على مدار عامان ومحدودية ميزانية الفيلم، وصعوبة الحصول على دخل وإيرادات من الأفلام الوثائقية في مصر.

وشارك "الكيلو 64" في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويتتبع الفيلم رحلة الصيدلي وائل الشناوي بعد تخرّجه في الجامعة، ليبدأ بالعمل فيما يحب الزراعة، ويقرر تأسيس مزرعة بالكيلو 64 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ما يواجه عقبات.

الفيلم من تأليف وإخراج أمير الشناوي، وإنتاج كريم الشناوي ومحمد طاهر، ومساعد مخرج أحمد عبدالسلام، والتصوير محمد طاهر، والمونتاج بدر ضاحي، والموسيقى التصويرية كريم يونس، والمكساج أحمد عدنان، وتصحيح الألوان أحمد أبوالفضل.

ويعرض المهرجان السويدي 47 فيلمًا، بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.