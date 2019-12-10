قررت إيبارشية لوس أنجلوس للأقباط الأرثوذكس بالولايات المتحدة، تنظيم قداسين لعيد الميلاد 2020، الأول في 24 ديسمبر الجاري، والثاني في 6 يناير بالتزامن مع التقويمين الغربي والشرقي، تطبيقا لتوصية المجمع المقدس للكنيسة في يونيو الماضي، بالسماح "باستثناءات لقوانين الكنيسة والتقليد المقدس نتيجة احتياجات رعوية بكنائس بلاد المهجر".

وأرجع الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنجلوس في بيان له، الأمر إلى أن عددا من أطفال وشباب الكنيسة قد ولدوا وترعرعوا فى مناخ يربط ميلاد السيد المسيح باحتفالات الكريسماس، فقد رأى أنه يٌعتبر من الاحتياجات الرعوية الملحة أن يتم السماح لكنائس الإيبارشية، بإقامة قداس إضافي في ليلة عيد الميلاد، يوم 24 ديسمبر، بجانب قداس عيد الميلاد منتصف ليلة 6 يناير، مع العلم أنه لن يتم قطع فترة الصوم حتى انتهائه بقداس ليلة العيد، يوم 6 يناير.